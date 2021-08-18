Son dakika: Hatay'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak