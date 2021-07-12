Son Dakika | Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı
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Son Dakika | Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı

Son Dakika | Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tekirdağ'da hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı teşekkür notu sağlık çalışanlarını duygulandırdı.

Tekirdağ'da hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı teşekkür notu sağlık çalışanlarını duygulandırdı.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'ndeki tedavisi sonrası taburcu olan kadının yakınlarının hastaneden ayrılırken bıraktığı teşekkür notu sağlık çalışanlarını duygulandırdı. Hasta yakınları bir peçete üzerine yazdıkları notta, "Tüm emekleriniz ve ilginiz için teşekkür ederiz. İyi ki siz sağlık çalışanları varsınız. Hakkınızı helal edin. İyi çalışmalar" dedi.

Peçeteye yazılı notu gören sağlık çalışanları duygulanırken, Tekirdağ Valiliği de teşekkür mesajı paylaştı. Peçeteye yazılan notun fotoğrafı ile paylaşılan teşekkür mesajında, "Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nden taburcu olan bir hastamızın yazdığı küçük bir teşekkür notu, sağlık çalışanlarımızın bütün yorgunluğunu aldı. Vatandaşlarımızın sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" denildi.

(Halil Dağ/İHA)

Son Dakika | Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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