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DHA YURT BÜLTENİ - 26

13.10.2020 18:26 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:53
DHA YURT BÜLTENİ - 26

Hasta yakınları, bakıcıyı darp ettiSAMSUN'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı Murat A., yaralandı.

Hasta yakınları, bakıcıyı darp etti

SAMSUN'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı Murat A., yaralandı. Hasta bakıcı tedaviye alınırken, 2 saldırgan gözaltına alındı. 

Olay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Kalp Damar Servisi'nde görevli hasta bakıcı Murat A., kendisine 'Hemşire damar yolunu çıkarsın' diye bağıran hasta yakınlarına hemşirenin müsait olmadığını, beklemeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine bağırmaya başlayan hasta yakınları ,'Sen kim oluyorsun' diyerek, Murat A.'yı darp etti. Kanlar içinde yerde kalan Murat A., hemen hastanede tedaviye alındı. Murat A.'nın sağ gözünde morarma, sol kulağında işitme kaybı ve yüz kemiğinde şişlik tespit edildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hasta bakıcıyı darp eden ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 26
DHA YURT BÜLTENİ - 26

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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