Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor

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İstanbul Halkalı'da bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple büyük bir yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangında dumanların kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü kaydedildi.

İstanbul Halkalı, Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir yangın meydana geldi. Yangının meydana geldiği tesiste, içerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangında ölü veya yaralı olmadığı bilgisine ulaşıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.