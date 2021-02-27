Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor
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Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor

27.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:42

İstanbul Halkalı'da bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple büyük bir yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangında dumanların kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü kaydedildi.

İstanbul Halkalı, Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir yangın meydana geldi. Yangının meydana geldiği tesiste, içerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor

DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangında ölü veya yaralı olmadığı bilgisine ulaşıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor
Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor
Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor
Haber Yorumları (3)
MALTEPELİ MANİFATURACI: Yine bir ihmal ve çevre katliamı
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KAZİM GÜNDÜZ: Nasıl bir telefon önerirsiniz büce az
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