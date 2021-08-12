Son dakika: Hakkında yakalama kararı olan şüpheli, polislere ateş açtı
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Son dakika: Hakkında yakalama kararı olan şüpheli, polislere ateş açtı

Son dakika: Hakkında yakalama kararı olan şüpheli, polislere ateş açtı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MALATYA'da, hakkında yakalama kararı bulunan Kemal İ. (25), evine baskın düzenleyen polislere ateş açtı.

MALATYA'da, hakkında yakalama kararı bulunan Kemal İ. (25), evine baskın düzenleyen polislere ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Kemal İ., tabancasındaki mermilerin bitmesiyle polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece yarısı Taştepe Mahallesi Toroslar Sokak'ta meydana geldi. Polis, 'Kasten adam yaralama' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Kemal İ.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında Kemal İ., polis ekiplerine tabancayla peş peşe ateş açtı. Polis ekipleri teslim olması için uyarıda bulunurken, Kemal İ. ise teslim olmamak için mahallede çıktığı bir evin çatısından başka evin çatısına geçti. Özel Harekat polislerinin de bulunduğu ve ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, tabancasındaki mermileri biten Kemal İ., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Kemal İ., sorgulanması için emniyete götürdü.


Son dakika: Hakkında yakalama kararı olan şüpheli, polislere ateş açtı
Son dakika: Hakkında yakalama kararı olan şüpheli, polislere ateş açtı
Son dakika: Hakkında yakalama kararı olan şüpheli, polislere ateş açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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