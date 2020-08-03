Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı Son dakika: Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında içerisinde Milli Eğitim personelinin de bulunduğu bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

PİKNİĞE GİDİYORLARDI

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. Bölgeye pikniğe giden, içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaza yerinden ilk fotoğraflar: