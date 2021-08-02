Son dakika... Hakkari'de alabalık tesisi selde zarar gördü
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Son dakika... Hakkari'de alabalık tesisi selde zarar gördü

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika haberine göre - Hakkari'de alabalık tesisi selde zarar gördü Hakkari'nin en büyük alabalık tesisi olan Çallı Alabalık Tesisi, meydana gelen selde büyük hasar gördü.

- Hakkari'de alabalık tesisi selde zarar gördü

HAKKARİ - Hakkari'nin en büyük alabalık tesisi olan Çallı Alabalık Tesisi, meydana gelen selde büyük hasar gördü.

Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiindeki Çallı Alabalık Tesisleri, etkili olan yağışlar nedeniyle sel suları alında kaldı. Kentin alabalık ihtiyacının bir kısmının karşılandığı tesisin içler acısı durumu ise görenleri üzdü.

Alabalık tesislerini işleten ve engelli olan Mehmet Çallı, zor durumda olduklarını belirtti. Çamur deryası içinde kalan tesisi görüntüleyen Çallı, ekiplerin hasar tespiti için bölgeye geldiğini söyledi. Çallı, "Ne olur bize yardım edin, tesisimiz gitti" dedi.

Son dakika... Hakkari'de alabalık tesisi selde zarar gördü
Son dakika... Hakkari'de alabalık tesisi selde zarar gördü
Son dakika... Hakkari'de alabalık tesisi selde zarar gördü
Son dakika... Hakkari'de alabalık tesisi selde zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş

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