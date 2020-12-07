Son dakika! Hakim karşısına çıkan Sarkozy yolsuzluk suçlamalarını reddetti
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Son dakika! Hakim karşısına çıkan Sarkozy yolsuzluk suçlamalarını reddetti

07.12.2020 23:48 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:58
Son dakika! Hakim karşısına çıkan Sarkozy yolsuzluk suçlamalarını reddetti

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk ve nüfuzu kötüye kullanma suçlarıyla yargılandığı duruşmada suçlamaları reddetti.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk ve nüfuzu kötüye kullanma suçlarıyla yargılandığı duruşmada suçlamaları reddetti.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yolsuzluk ve nüfuzu kötüye kullanma suçlarından yargılanıyor. Duruşması bugün başlayan 65 yaşındaki Sarkozy, ilk duruşmasına oğulları ile katıldı. Paris Ceza Mahkemesi'nde hakim Christine Mee tarafından yürütülen duruşmada Sarkozy'nin ses kayıtları dinlendi. "Asla yolsuzluk yapmadım" diyen Sarkozy, "Bu rezillikten temizlenmek istiyorum. İlk defa tarafsız bir hakim karşısına çıkıp kendimi ifade edebileceğimi hissediyorum" ifadesini kullandı.

Hakkında birçok yolsuzluk soruşturması devam eden Sarkozy, "Sanki Ulusal Finans Savcılığı benim için kurulmuş, hakkımda on civarı soruşturma var, her hafta hakkımda yeni bir dava çıkıyor" dedi.

Avukatı Thierry Herzog tarafından kendisine Paul Bismuth adına açılmış bir hat verildiği ve o hatla gizli görüşmelerini gerçekleştirdiği öğrenilen Sarkozy, "Tüm Bismuth'lardan özür dilerim. Eğer zamanında Whatsapp, Telegram olsaydı ben bu isimde bir hat kullanmazdım" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, gerçek Paul Bismuth'in avukat Thierry Herzog'un liseden tanıdığı olduğu ve "kimlik hırsızlığı" sebebiyle dava açabileceği öğrenildi.

Sarkozy'nin duruşmasının yarın da devam etmesi bekleniyor. - PARİS

Son dakika! Hakim karşısına çıkan Sarkozy yolsuzluk suçlamalarını reddetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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