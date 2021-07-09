Son dakika: Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti! Aygün Aydın cezaevine konuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti! Aygün Aydın cezaevine konuldu

Son dakika: Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti! Aygün Aydın cezaevine konuldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Sabancı'yı hedef almıştı.

İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Sabancı'yı hedef almıştı. Bunun üzerine Hakan Sabancı, Aygün Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmıştı. 

ZORLAMA HAPSİ ÇIKTI

Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, önleyici tedbir kararına uymadı. Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin "Şeker" klibinde oynamıştır. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakteriyle sektörde yerini almıştır.

Aygün Hanım Instagram hesabını kullanan Aygün Aydın'ın yaptığı açıklamalardan ve Hakan Sabancı paylaşımlarından sonra sosyal medyadaki takipçi sayısı artmaya başladı. 266 bin takipçi sayısına ulaşan Aygün aydın, hakkında konuşan magazin yorumcularına ve kendini eleştiren takipçilerine de sert açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Hürriyet

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı belgelendi
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı belgelendi
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya hakaret eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapis yatacak
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya hakaret eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapis yatacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti! Aygün Aydın cezaevine konuldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 19:46:38. #1.14#

title