Son dakika Haiti cumhurbaşkanı kimdir, kim öldürdü? Haiti cumhurbaşkanı suikasti!

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin, evinde uğradığı silahlı suikast sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Bunun üzerine Haiti cumhurbaşkanı kimdir, kim öldürdü? sorularının yanıtları merak edildi.

Haiti cumhurbaşkanı kimdir, kim öldürdü? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor.

HAİTİ CUMHURBAŞKANI KİMDİR?

Haiti cumhurbaşkanı Jovenel Moise 26 Haziran 1968 tarihinde dünyaya geldi. Haitili iş adamı ve siyasetçi olan Moise, Amerika kıtasına bağlı olan ve Karayip Denizi'nde yer alan Hispanyola adasının batı bölümünde kurulu bulunan Haiti'de Şubat 2017 tarihinden bu yana devlet başkanlığı makamında bulunmaktadır.

Moïse siyasete girmeden önce ticari faaliyetlerde bulunmuş, eşi ile birlikte kurduğu JOMAR Auto Parts firması hariç ülkenin kuzey kesimlerinde muz plantasyonları oluşturmuştur.

2015 yılında dönemin devlet başkanı Michel Martelly tarafından bir sonraki devlet başkanlığı seçimlerinde Parti haïtien Tèt Kale (PHTK)'nin adayı olarak Moïse'yi işaret etmesinden sonra Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde aday olan Moïse, iki turlu seçiminin ardından devlet başkanlığına seçilerek makama gelmiştir.

HAİTİ CUMHURBAŞKANI SUİKASTİ - KİM ÖLDÜRDÜ?

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı silahlı suikast sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda evde beraber olduğu eşi ise yaralandı. Görev süresi dolan Moise, ülkeyi yangın yerine çeviren protestolara rağmen koltuğunu bırakmamış ve görev süresini uzatma kararı almıştı. Haiti'de halk 7 Şubat 2019'dan bu yana ülkede artan enflasyona ve yolsuzluklara tepki göstererek Moise'nin istifası talebiyle hükümet karşıtı gösteriler düzenliyordu.

PROTESTOLARA RAĞMEN KOLTUĞUNU BIRAKMAMIŞTI



Görev süresi dolan Moïse, protestolara rağmen koltuğunu bırakmamış ve görev süresini uzatma kararı almıştı.