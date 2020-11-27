Çökertilen fuhuş çetesinin şifresi ortaya çıktı! "Sana çanta gönderiyorum" diyerek kadın pazarlamışlar

Mersin'de 26 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kadınları pazarlarken "Sana çanta gönderiyorum" şifresini kullandıkları, bazı kadınlarla nikah kıydıkları ve aralarında kadın transferleri yaptıkları ortaya çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İl genelinde farklı farklı bölgelerde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 3 aylık teknik takip ve incelemenin ardından operasyon için düğmeye bastı.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

145 polisin katılımıyla Mersin'de 26 adrese eş zamanlı düzenlenen 'çanta' kod adlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 4 tablet bilgisayar, 1 laptop, 1 tabanca ile 56 mermi ele geçirildi.

ŞİFRELERİ "SANA ÇANTA GÖNDERİYORUM"

Yapılan incelemede, şüphelilerin bazılarının başları belaya girmesin diye fuhşa zorlanan kadınlarla resmi nikahla evlendikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin telefonda müşterilerle görüşürken kadınları, 'çanta' diye adlandırdıkları belirlendi. Öte yandan şüphelilerin bazı durumlarda kadınları transfer yaptıkları, sana "çantayı" gönderiyorum diye haberleştikleri de ortaya çıktı.

2 KİŞİ ARANIYOR

Olayla ilgili 158 kişiye işlem yapılırken, gözaltına alınan 8'i kadın 24 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı