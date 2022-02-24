Son dakika haberleri: Zihinsel engelli öğrenciye akran şiddetine soruşturma

BANDIRMA, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, ortaokulda sınıftayken arkadaşları tarafından darp edilen zihinsel engelli C.Ö. (13), baygınlık geçirdi. Darp eden öğrenciler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, arkadaşlarına gönderdi. C.Ö'nün ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 15 Şubat'ta ilçedeki ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, 7'nci sınıfta okuyan A.Ş., öğle arasında zihinsel engeli bulunan C.Ö.'nün eğitim gördüğü sınıfa gitti. C.Ö., omzuna dokunduğu A.Ş.'ye 'nasılsın' diye sordu. Bu duruma sinirlenen A.Ş., 'bana nasıl vurursun' diyerek, C.Ö.'yü darp etmeye başladı. A.Ş., M.O.A., B.L.A, H.B., B.K., ve H.B. isimli öğrenciler, yere düşen C.Ö.'nün kalkmasını engelledi. Sopayla vurdukları C.Ö.'nün bayılması üzerine şüpheli öğrenciler, C.Ö.'yü sınıfta yerde sürükledi. B.K. ile M.O.A. ise C.Ö.'nün ayakkabılarını çıkardı. Darp olayını gerçekleştiren öğrenciler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, arkadaşlarına attı. Olayın ardından psikolojisi bozulan C.Ö., okula gidemedi.

İfadelerinin alınmasının ardından olaya karıştığı ileri sürülen öğrencilerle ilgili, 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı verme ya da ele geçirmek suçlamasıyla' Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ayrıca konuyla İlgili Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de inceleme başlattığı öğrenildi.