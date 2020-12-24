Son dakika haberleri! Zığra'da memnuniyet yüzde 68
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Son dakika haberleri! Zığra'da memnuniyet yüzde 68

24.12.2020 20:18 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:22
Son dakika haberleri! Zığra'da memnuniyet yüzde 68

Son dakika gündem haberi: Hayvansal ve bitkisel üretim ile ön plana çıkan Zığra Mahallesi'ni ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle sakinleri ile Muhtar Kadir Yeşildağ ve ekibine teşekkür etti.

Hayvansal ve bitkisel üretim ile ön plana çıkan Zığra Mahallesi'ni ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle sakinleri ile Muhtar Kadir Yeşildağ ve ekibine teşekkür etti.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Zığra Mahallesi'ni ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahalle sakinlerine hayvansal ve bitkisel üretim ile Kütahya'ya yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Göreve gelindiği günden itibaren Zığra Mahallesine ciddi yatırımların yapıldığının altını çizen Belediye Başkanı Işık, "Mahallemizin asfaltları yapıldı. Parke taşı tamirleri yapıldı. Birçok parke taşı olan yerler asfalta dönüştü. Yağmur suyu hatlarımız yenilendi ve ayrıldı. Parkların tamirleri yapıldı. İncik Suyu çeşmesi mahalleye kazandırıldı. Zığra İkizhöyük Yolu genişletildi. Zığra siner Mahallesi arasındaki yol soğuk asfalt yapıldı" dedi.

2021 yılı ve sonrasında programlarında mahalleye yapılacak hizmetler içinde Mahalle Muhtarı Kadir Yeşildağ'dan talepleri aldıklarını belirten Başkan Işık, bazı caddelerde içme suyu hattının yenilenmesi ve asfalt çalışmaları, eski fırının yeniden yapılması, bazı caddelerde ki yaya kaldırımlarının yapılması gibi taleplerin olduğunu söyledi.

Başkan Işık, "Hayvan sarma rampalarının yapılması, park ve bahçelerin oturma ve kamelya gruplarının düzenlenmesi, bazı sokaklarda alt yapı ve asfaltların yenilenmesi, mezarlık içi yolların parke taşı döşenmesi, mahalle içinden geçen yağmur suyu kanalının taşkın olması sebebiyle yeniden yapılması gibi talepleri aldık" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin son yapılan ankette yüzde 68'nin yapılan hizmetlerden memnun olduğunu söyleyen Başkan Işık, Zığra Mahallesinde ikamet eden vatandaşlara teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Yelişdağ ise yapılan ziyaretten dolayı Başkan Işık ve ekibine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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