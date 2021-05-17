Son dakika haberleri | Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında
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Son dakika haberleri | Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında İzmarit balıkları, yumurtalarına saldıran güçlü nörotoksine sahip çıyanı sadece izlemekle yetindi Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında, izmarit balıklarının yumurtalarına saldıran deniz çıyanı,...

Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında

İzmarit balıkları, yumurtalarına saldıran güçlü nörotoksine sahip çıyanı sadece izlemekle yetindi

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında, izmarit balıklarının yumurtalarına saldıran deniz çıyanı, ünlü profesörün su altı kamerasına yansıdı. İzmarit balıklarının, yumurtalara saldıran güçlü nörotoksine (Sinir sistemini bozan bir zehir türü) sahip çıyanı sadece izlemekle yetinmesi de görüntülere yansıdı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir öğrencisiyle birlikte Konyaaltı Sahili'nde dalış gerçekleştirdi. Dipteki yaşantıyı su altı kamerasıyla görüntüleyen Gökoğlu, çok sayıda rastladığı izmarit balığının yumurtlama ve yuvalama telaşını kayda almaya başladı. Prof. Dr. Gökoğlu, bu sırada izmaritlerin yumurtalarına saldıran bir deniz çıyanına rastladı. Üzerindeki tüylerde güçlü nörotoksine (Sinir sistemini bozan bir zehir türü) sahip olan çıyana müdahalede bulunamayan izmarit balıklarının o anları da görüntülere yansıdı.

"Sadece izlemekle yetindiler"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, izmarit balıklarının yumurtalara saldıran çıyana müdahalede bulunamayıp sadece izlemekle yetindiğini söyledi. Gökoğlu, dalış etiğine uygun olmamasına karşın, çıyanı yuvadan uzaklaştırdıklarını da ifade etti.

Son dakika haberleri | Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında
Son dakika haberleri | Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında
Son dakika haberleri | Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında
Son dakika haberleri | Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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