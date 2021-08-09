Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkeyi günlerdir esir alan yangınlarla ilgili toplantının ardından yaptığı halka sesleniş konuşmasında "Söndürme çabalarında gösterilmiş olası zaafiyetlerden dolayı halkımızdan özür diliyorum" dedi. Yunan Başbakan ayrıca, hataların düzeltileceği sözünü verdi.

Yunanistan'da geçtiğimiz hafta başlayan orman yangınları birçok noktada devam ederken, binlerce hektarlık alan küle döndü. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için halktan özür dileyerek, hataların tespit edilip düzeltileceği sözünü verdi.

"ÖNCELİĞİMİZ HAYAT KURTARMAK"

"Evlerinin veya mallarının yandığını gören vatandaşlarımızın acısını çok iyi anlıyorum" diyen Miçotakis, ilk önceliğin "hayat kurtarmak" olduğunu kaydetti. İklim krizinin tüm gezegeni etkilediğini aktaran Miçotakis, bunun bir mazeret veya gerekçe olmadığını ifade etti.

"HER ŞEYİ YAPTIK"

"İnsanca mümkün olan her şeyi yapmış olabiliriz" diyen Miçotakis, bunun çoğu durumda doğayla olan savaşta yeterli olmadığını aktardı.

YANGINDAN ETKİLENENLER İÇİN 500 MİLYON EUROLUK EK BÜTÇE

Miçotakis, Yunanistan'ın yangınla müdahalesindeki başarısızlıkların tespit edileceğini, sorumluların hesap vereceğini ve yangından etkilenenlere tazminat ödeneceğini belirtti. Yangınlarda zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması ve yardım edilmesi için 500 milyon euroluk ek bütçeyi onayladığını duyuran Miçokatakis, son birkaç gün içinde 63 organize tahliyenin gerçekleştiğini, ülkenin dört bir yanında 586 yangın çıktığını ve devam eden sıcak hava dalgasının daha da kötüleştiğini açıkladı.

Başbakan Miçoktakis, yarın ek yardım tedbirlerini açıklayacak bir kabine toplantısına başkanlık edecek.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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