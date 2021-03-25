Son dakika haberleri: - Yunanistan bağımsızlık gününü askeri geçit töreniyle kutladı
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Son dakika haberleri: - Yunanistan bağımsızlık gününü askeri geçit töreniyle kutladı

İhlas Haber Ajansı / ALEXANDROS GASTERATOS - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre - Yunanistan bağımsızlık gününü askeri geçit töreniyle kutladı Yunanistan'da 25 Mart Bağımsızlık Günü, başkent Atina'da askeri geçit töreniyle kutlandı.

- Yunanistan bağımsızlık gününü askeri geçit töreniyle kutladı

ATİNA - Yunanistan'da 25 Mart Bağımsızlık Günü, başkent Atina'da askeri geçit töreniyle kutlandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki simgesel Sintagma Meydanı'nda bağımsızlığın 200'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi. Bağımsızlık Günü kutlamalarına İngiltere Prensi Charles ve eşi Camilla, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly gibi üst düzey yetkililer katıldı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl bağımsızlık kutlamalarına halk katılmazken, askeri geçit töreni de sıkı tedbirler altında gerçekleştirildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou törende yaptığı konuşmada, pandeminin yol açtığı zorluklara rağmen askeri geçit töreni ve yıl dönümü kutlamalarının ülkenin tarihsel devamlılığının ve geleneğinin güçlü bir mesajı olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ise, "Bu yıl, 25 Mart Bağımsızlık Günü benzersiz, ancak salgınla mücadeleye denk geldiği için de özel. Zorluklar var, ancak zafer yakın" dedi.

Son dakika haberleri: - Yunanistan bağımsızlık gününü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haberleri: - Yunanistan bağımsızlık gününü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haberleri: - Yunanistan bağımsızlık gününü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haberleri: - Yunanistan bağımsızlık gününü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haberleri: - Yunanistan bağımsızlık gününü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haberleri: - Yunanistan bağımsızlık gününü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haberleri: - Yunanistan bağımsızlık gününü askeri geçit töreniyle kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALEXANDROS GASTERATOS

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