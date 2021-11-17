Son dakika haberleri | Yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü - Haberler
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Son dakika haberleri | Yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü

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Son dakika haberleri | Yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü

Son dakika haberler... ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde yük treninin çarptığı motosikletteki 2 kişi, hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde yük treninin çarptığı motosikletteki 2 kişi, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Gölbaşı'na bağlı Tecirli köyü yakınlarına meydana geldi. Malatya'dan Adana'ya giden yük treni, hemzemin geçitte Nizam Kurmaz (51) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, motosikletteki Hayrettin Kıyak (60) yaşamını yitirdi, sürücü Kurnaz ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurmaz da kurtarılamadı.Nizam Kurmaz ve Hayrettin Kıyak'ın cenazeleri otopsi için morga konuldu.


Son dakika haberleri | Yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü

Son dakika haberleri | Yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü

Son dakika haberleri | Yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü

Son dakika haberleri | Yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü

Son dakika haberleri | Yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü

Son dakika haberleri | Yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü

Son dakika haberleri | Yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü

Son dakika haberleri | Yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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