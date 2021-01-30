Yolu kardan kapanan köyde doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı
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Yolu kardan kapanan köyde doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı

30.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:21

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde doğum sancıları başlayan kadın, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye götürüldü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde doğum sancıları başlayan kadın, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye götürüldü.

İlçeye 15 kilometre uzaktaki Değerli köyünde rahatsızlanan Nejla Kurt'un yakınları, kadını hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine köye yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonucu yolu açan ekipler, sağlıkçıların köye ulaşmasını sağladı. Evde ilk müdahalesi yapılan Kurt, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasta yakını Mevlüt Kurt, gazetecilere, yengesinin dün gece rahatsızlandığını, sabah saatlerinde doğum sancıları artınca durumu sağlık ekiplerine bildirdiklerini söyledi.

Köyde yaklaşık 1 metre kar örtüsünün bulunduğunu belirten Kurt, "Kar nedeniyle köy yolu kapalıydı. Hastayı kendi imkanlarımızla götüremedik. Sağ olsun ekiplerimiz gelerek müdahale etti. Allah devletimize zeval vermesin. Ekiplere ilgilerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Yolu kardan kapanan köyde doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı
Yolu kardan kapanan köyde doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı
Yolu kardan kapanan köyde doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı
Yolu kardan kapanan köyde doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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