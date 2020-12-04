Son dakika haberleri | Yerel gazete sahibi korona virüsten hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gündem Gazetesi'nin sahibi Yakup Kocabaş, korona virüse yenik düştü.

Özel bir hastanede bir süredir tedavi altında olan Kocabaş'ın dün durumu ağırlaştı. Solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Kocabaş'ın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı