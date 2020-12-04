Son dakika haberleri | Yerel gazete sahibi korona virüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Yerel gazete sahibi korona virüsten hayatını kaybetti

04.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:55
Son dakika haberleri | Yerel gazete sahibi korona virüsten hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gündem Gazetesi'nin sahibi Yakup Kocabaş, korona virüse yenik düştü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gündem Gazetesi'nin sahibi Yakup Kocabaş, korona virüse yenik düştü.

Özel bir hastanede bir süredir tedavi altında olan Kocabaş'ın dün durumu ağırlaştı. Solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Kocabaş'ın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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