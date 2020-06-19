Eve giren dev örümcek korkuttu Osmaniye'de, bir eve giren dev örümcek panik yarattı. Boyutunu göstermek adına, yanına konulan çakmak ve kavanoz kapağı ile birlikte cep telefonuyla görüntülenen örümcek, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise görülen örümceğin faydalı bir tür olduğunu söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle ortaya çıkan farklı böcek türleri korkuya neden oluyor. Vatandaşların daha önce görmediği böcek türleri konusunda uzmanlar uyarırken zarar verilmemesi yönünde de telkinlerde bulunuyorlar. Osmaniye'de ise görülen dev örümcek, korkuya neden oldu. Boyutunu göstermek amacıyla yanına koyulan cisimlerle birlikte cep telefonuyla fotoğraflanan örümcek, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, örümceğin, küçük eklem bacaklılarla beslenen faydalı bir tür olduğunu söyledi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte mevsimsel yaylacıların Amanos Dağları'nın farklı bölgelerine göçe başladıklarını belirterek, "Tabiatın asıl sahipleri olan yabani hayvanlar bazen korkutucu olabiliyor. Elimizde gördüğünüz bu örümcek de onlardan biri. Sık rastlanmayan bu örümcekler, korkan vatandaşlar tarafından öldürülüyor. Halk arasında 'Böğ' ve 'Tarantula' diye adlandırılan büyük örümceklerden olan bu canlımız, bilinenin aksine biz insanları rahatsız eden küçük eklem bacaklılarla beslenen faydalı bir böcektir" dedi.

KORUNMAK İÇİN 'ZEHİR' YERİNE 'KÜKÜRT' DÖKÜN

Ali Laçinbala, tabiatın asıl sahiplerine saygı duyup öldürmeyerek doğaya bırakan vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu tip böcek ve diğer zararlıları yayla evlerimizde görmemek için evlerinizin etrafına zehir saçmak yerine çok daha ucuz olan kükürtten serpebilirsiniz" diye bilgi verdi.

Kaynak: DHA