Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Meclis'te kabul edilen teklifle verilen tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek ve Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.

Yassıada teklifi Meclis'te oybirliği ile kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklif ile; 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 192 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifi, 27 Mayıs 1960 darbesinin sonunda kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen ve 'Yassıada yargılamaları' ile dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilirken, teklif, Yüksek Adalet Divanının kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümlerini geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldırıyor.

TAZMİNATLAR İÇİN KOMİSYON KURULACAK

Yassıada yargılamalarından zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Mağdur yakınlarına belli bir miktar tazminat ödenmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA