Son dakika haber: Yarışlı Gölü'nde flamingoların gökyüzü dansı
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Son dakika haber: Yarışlı Gölü'nde flamingoların gökyüzü dansı

İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Yarışlı Gölü'nde flamingoların gökyüzü dansı

Son dakika gündem haberine göre Yarışlı Gölü'nde flamingoların gökyüzü dansı Yeşilova ilçesinde bulunan Yarışlı Gölü'nde, flamingolar havadan görüntülendi.

Yarışlı Gölü'nde flamingoların gökyüzü dansı

BURDUR - Yeşilova ilçesinde bulunan Yarışlı Gölü'nde, flamingolar havadan görüntülendi.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolara ev sahipliği yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü'nde halk arasında allı turna olarak bilinen flamingoları drone ile havadan görüntüledi. Sosyal Medya üzerinden paylaşılan görüntülerde flamingoların gün batımı ile birleşen görüntüleri görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf meraklılarının ilgi odağı olan flamingoların havadan görüntülendiği ve paylaşıldığı video ise Neşet Ertaş'ın Allı Turnam türküsü ile birlikte verildi.

Son dakika haber: Yarışlı Gölü'nde flamingoların gökyüzü dansı
Son dakika haber: Yarışlı Gölü'nde flamingoların gökyüzü dansı
Son dakika haber: Yarışlı Gölü'nde flamingoların gökyüzü dansı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

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