Son dakika haberleri... Yangınla mücadelede yaralandılar, tedavilerinin ardından yine bölgeye gittiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Yangınla mücadelede yaralandılar, tedavilerinin ardından yine bölgeye gittiler

Son dakika haberleri... Yangınla mücadelede yaralandılar, tedavilerinin ardından yine bölgeye gittiler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MUĞLA Köyceğiz'de orman yangınına müdahale sırasında yangın hortum rekorunun patlaması sonucu yaralanan Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT) ekibinden Can Murat Bostan ve Selman Sungun, hastanedeki tedavilerinin ardından İstanbul'a dönmeyi kabul etmeyip yeniden çalışmalara katıldılar.

MUĞLA Köyceğiz'de orman yangınına müdahale sırasında yangın hortum rekorunun patlaması sonucu yaralanan Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT) ekibinden Can Murat Bostan ve Selman Sungun, hastanedeki tedavilerinin ardından İstanbul'a dönmeyi kabul etmeyip yeniden çalışmalara katıldılar.

Muğla Köyceğiz'de görevli olan Adalet Bakanlığı'na bağlı İstanbul Maltepe CEKUT ekibi, dün akşam 20.00 sıralarında araçlarından ekipmanları boşaltırken, yanlarında bulunan Mersin İtfaiyesi'nin yangın hortumu rekoru patladı. Patlama sonrası yaralanan 4 CEKUT gönüllüsü Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İki personel ayakta tedavi olurken, ayağından yaralanan ekip lideri Can Murat Bostan ve elinden yaralanan Selman Sungun'un tedavileri bir süre daha devam etti. Tedavi sonrası tabucu edilen Bostan ve Sungun'a İstanbul'a dönebilecekleri iletildi. Ancak her iki personel de yangınla mücadele sürecine destek olmak istediklerini, şu an için görev yerlerinden ayrılmak istemediklerini söyleyerek, yeniden çalışmalara katıldılar.

'ARKADAŞLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaralanan personellere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Köyceğiz'deki yangın söndürme çalışmalarında yaralanan CEKUT personelimiz Can Murat Bostan ve Selman Sungun ile görüştüm. Durumları iyi. Çalışmalara devam etmek istemeleri bizi duygulandırdı. Arkadaşlarımızla gurur duyuyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.


Son dakika haberleri... Yangınla mücadelede yaralandılar, tedavilerinin ardından yine bölgeye gittiler
Son dakika haberleri... Yangınla mücadelede yaralandılar, tedavilerinin ardından yine bölgeye gittiler
Son dakika haberleri... Yangınla mücadelede yaralandılar, tedavilerinin ardından yine bölgeye gittiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı
Son dakika haber... İSTANBUL'DA HİZBULLAH OPERASYONU: GRİ KATEGORİDE ARANAN ZAFER DEDEOĞLU YAKALANDI
Son dakika haber... İSTANBUL'DA HİZBULLAH OPERASYONU: GRİ KATEGORİDE ARANAN ZAFER DEDEOĞLU YAKALANDI
Yangına müdahale etmesi için kiralanan Rus yangın söndürme uçağı suyu alevlerin olmadığı alana boşalttı
Yangına müdahale etmesi için kiralanan Rus yangın söndürme uçağı suyu alevlerin olmadığı alana boşalttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar İbrahim Çelikkol
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Yangınla mücadelede yaralandılar, tedavilerinin ardından yine bölgeye gittiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 17:53:57. #1.15#

title