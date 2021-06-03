Son dakika haberleri | Yangına sebep olan elektrik tesisatları bu proje ile yenilenecek
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Son dakika haberleri | Yangına sebep olan elektrik tesisatları bu proje ile yenilenecek

Son dakika haberleri | Yangına sebep olan elektrik tesisatları bu proje ile yenilenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çok sayıda yangına sebep olan elektrik tesisatlarının yenilenmesi için hazırlanan projede bilgilendirmeler yapılıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çok sayıda yangına sebep olan elektrik tesisatlarının yenilenmesi için hazırlanan projede bilgilendirmeler yapılıyor.

Köylerde elektrik tesisatı eskiyen ahşap evlerde yangın riskini ortadan kaldırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen "Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı Yenileme Projesi" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında düzenlenen toplantıya muhtarlar ve azalar katıldı. Toplantıda katılımcılara projenin içeriği ve sağlanacak olan finansal destek hakkında bilgi verildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından desteklenen, "Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı Yenileme Projesi" hakkında muhtar ve azalarımıza yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledik. Bu proje sayesinde elektrik tesisatı eskimiş ahşap evlerin, elektrik tesisatlarını yenileyerek yangın riskinin ortadan kaldırılmasını ve köylerimizdeki ev yangınlarının önlenmesini hedefliyoruz. Elektrik abonesi tehlike arz eden, her an için yangına davetiye çıkaran köy evlerimizdeki elektrik tesisatlarını inşallah ORKÖY'ün bu konuda sağlamış olduğu kredi ile çözüme kavuşturacağız. Bu anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığımızdan gerekli yardımları ulaştıracağız" dedi. - KASTAMONU

Son dakika haberleri | Yangına sebep olan elektrik tesisatları bu proje ile yenilenecek
Son dakika haberleri | Yangına sebep olan elektrik tesisatları bu proje ile yenilenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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