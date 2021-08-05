Son dakika haberleri... Yangın nedeniyle mahalle boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Yangın nedeniyle mahalle boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Yangın nedeniyle mahalle boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi Milas ören yakınlarındaki orman yangını Termik Santrale sıçrayınca Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Yangın nedeniyle mahalle boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi

MUĞLA - Milas ören yakınlarındaki orman yangını Termik Santrale sıçrayınca Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Ören'de yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Sönmez atı ile boşaltılan şehirde eczaneye gelip ilaç aradı. Yaşlı adam eczanenin kapalı olduğunu görünce atı ile geri döndü.

Muğla'da 8. Gündür devam eden orman yangınları günlük hayatı da olumsuz etkiliyor. Devlet tarından tüm imkanların seferber edildiği yangın bölgelerinde Kızılay ve gönüllü kuruluşlar tarafından vatandaşların, yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanırken, boşaltılan Ören'de bir vatandaş atıyla eczaneye gelip ilaç aradı.

Korona virüs yaygınlaştığı günden bu yana toplu taşıma aracı kullanmak istemediğini bu nedenle uygun mesafe yolculukları sürekli atıyla yaptığını belirten 76 yaşındaki Mehmet Sönmez sabah saatlerinde atıyla Ören'deki bir eczaneye gelerek ilaç almak istedi. Yaşlı adam boşaltılan ve girişlerin yasak olduğu şehirdeki eczanenin kapalı olduğu görünce atından inmeden geldiği gibi atıyla evine geri döndü.

Son dakika haberleri... Yangın nedeniyle mahalle boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi
Son dakika haberleri... Yangın nedeniyle mahalle boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi
Son dakika haberleri... Yangın nedeniyle mahalle boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi
Son dakika haberleri... Yangın nedeniyle mahalle boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı! Milas'taki termik santrali söndürmeye giden TOMA bile kül olmuş
Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı! Milas'taki termik santrali söndürmeye giden TOMA bile kül olmuş
Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Haluk Levent Demet Akalın
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Yangın nedeniyle mahalle boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 20:49:52. #1.14#

title