Son dakika haberleri: Yangın görevlisi, yemeğini köpekle paylaştı
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Son dakika haberleri: Yangın görevlisi, yemeğini köpekle paylaştı

Son dakika haberleri: Yangın görevlisi, yemeğini köpekle paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarını sürdüren Bağcılar Belediyesi personelinden Gökhan Yılmaz, yemeğini ormanlık alanda aç kalan köpekle paylaştı.

Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarını sürdüren Bağcılar Belediyesi personelinden Gökhan Yılmaz, yemeğini ormanlık alanda aç kalan köpekle paylaştı. Köpeğin yiyecek aradığını fark ettiğini söyleyen Yılmaz, "Aç olmasına dayanamadım konservemi ona verdim" dedi.

Bağcılar Belediyesi, 16 Personel ve 5 su tankeriyle birlikte Antalya Manavgat'taki yangını söndürme faaliyetlerine destek veriyor. Ekipler, bir yandan yangını söndürmeye çalışıyor bir yandan da soğutma işlemlerini gerçekleştiriyor. Bölgede görev yapanlar arasında yer alan Çevre Koruma Müdürlüğü personeli Gökhan Yılmaz'ın yaptığı bir hareket çevresindeki meslektaşlarından takdir topladı.

"Aç olmasına dayanamadım"

Öğlen yemeği için mola veren Yılmaz, bir köpeğinin yiyecek aradığını fark etti. Sofradan kalkan Yılmaz, konservesini köpekle paylaştı. Köpeğin yanan köyden yanlarına geldiğini belirten Yılmaz, "Köyde her yer yandığı için yiyecek bir şey bulamamıştı galiba. Yanımıza doğru geldiğini gördüm. O da bir can. Aç olmasına dayanamadım konservemi ona verdim. Daha sonra artan yiyeceklerden de yedi. Suyunu içtikten sonra gitti" dedi. Yılmaz'ın bu anları arkadaşları tarafından da cep telefonuyla görüntülendi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Yangın görevlisi, yemeğini köpekle paylaştı
Son dakika haberleri: Yangın görevlisi, yemeğini köpekle paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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