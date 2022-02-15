Son dakika haberleri! 'Yan bakma' cinayetinin liseli sanığının cezası 17,5 yıla çıktı

KAYSERİ'de, 'yan bakma' tartışmasında eski okul arkadaşı Cihan Allı'yı (17) bıçaklayarak öldüren Mehmet Enes S.'ye (19) verilen 10 yıl hapis cezası, yeniden yargılanma sonucu 17 yıl 6 aya çıktı.

Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Mehmet Enes S. ile Cihan Allı, 2019 yılının Eylül ayında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartıştı. Gerginlik büyüyünce Cihan Allı, naklini başka okula aldırdı. Ancak aralarındaki husumet yine de devam etti. Mehmet Enes S. ile Cihan Allı, 9 Ocak 2020'de Kocasinan ilçesi, Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde karşılaştı. Çıkan tartışmada suç tarihinde 17 yaşında olan Mehmet Enes S., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan Allı'yı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Allı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mehmet Enes S. hakkında da 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Mahkeme heyeti, sanığı 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Mehmet Enes S.'nin olay sırasında yaşının küçük olduğunu belirterek hapis cezasını 21 yıla düşürdü. Ayrıca lehine takdir indirim uygulandı ve sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.