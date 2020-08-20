Son dakika haberleri... Yalova'da kaçakçılık operasyonu
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Son dakika haberleri... Yalova'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika gündem haberine göre Yalova'da 4 iş yerinde yapılan aramalarda içi tütünle doldurulmuş kaçak makaronlar ve tütün ele geçirildi.

Son dakika haberleri... Yalova'da kaçakçılık operasyonu
20.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:30

Yalova'da 4 iş yerinde yapılan aramalarda içi tütünle doldurulmuş kaçak makaronlar ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilde kaçak olarak içki, sigara ve tütün ürünleri satışına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 4 iş yerinde eş zamanlı yapılan aramalarda 12 bin 68 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 26 kilo 400 gram bandrolsüz nargile tütünü, 20 kilo 442 gram kıyılmış tütün bulundu.

Operasyonda 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca, TAPDK Belgesi olmadan tütün ürünü satılan iş yeri hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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