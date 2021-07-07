Komşularıyla tartışan emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden emekli albay dehşet saçtı. 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan emekli albay daha sonra başına ateş ederek canına kıydı.