Son dakika haberleri | Yakınları haber alamadı, komşuları evde silahla vurulmuş halde ölü buldu
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Son dakika haberleri | Yakınları haber alamadı, komşuları evde silahla vurulmuş halde ölü buldu

Son dakika haberleri | Yakınları haber alamadı, komşuları evde silahla vurulmuş halde ölü buldu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Dibek Mahallesi'nde yaşayan Gevheri Sarı, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Dibek Mahallesi'nde yaşayan Gevheri Sarı, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Nusaybin ilçesine bağlı ve kırsal Dibek Mahallesi'nde yaşayan Gevheri Sarı'dan bir süredir haber alamayan yakınları, komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Eve giren komşuları, Sarı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, Sarı'nın silahla vurulduğu tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Sarı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Mardin Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş

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