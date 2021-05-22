Vinç zincirinin çarptığı operatör hayatını kaybetti
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Vinç zincirinin çarptığı operatör hayatını kaybetti

Vinç zincirinin çarptığı operatör hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, çalıştığı sırada boşalan vinç zincirinin çarptığı operatör hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, çalıştığı sırada boşalan vinç zincirinin çarptığı operatör hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kirazlıyayla köyünde kurulan maden şirketinin işlerini yapan bir firmada vinç operatörü olarak görev yapan Fuat Gülen'e, çalıştığı esnada boşalan vinç zinciri çarptı. Ağır yaralanan Gülen, ilk önce Yenişehir Devlet Hastanesi'ne daha sonra Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gülen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yenişehir'in sevilen ismi Fuat Gülen memleketi olan Yenişehir Yolören köyünde toprağa verilecek.

(Fatih Ak/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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