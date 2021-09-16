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Son dakika haberleri! Veterinere cinsel saldırı davasında Bilgili'nin yardımcısına hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Veterinere cinsel saldırı davasında Bilgili'nin yardımcısına hapis cezası

Son dakika haberler... Ankara'da veteriner Ç.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Hasan Bilgili'nin yardımcısı Serkan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ankara'da veteriner Ç.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Hasan Bilgili'nin yardımcısı Serkan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yaşanan olayda veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Hasan Bilgili gözaltına alınmış sonrasında tahliye edilmişti. Olayla ilgili devam eden soruşturmada Bilgili'nin yardımcısı Serkan Durmaz hakkında da 'cinsel istismar' suçundan dava açılmıştı.

Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmada sanık Durmaz, Ç.B.'ye alkolün etkisinden kurtulması için serum verdiğini iddia etmesi üzerine Ç.B.'nin avukatı da cinsel saldırı sonrası etkisiz hale getirmek için serum enjekte edildiği hususunda şikayette bulundu. Kendisine izinsiz olarak damar yolu açıldığını belirten Ç.B. ise ilk yardım kurallarının uygulanmadığını ifade ederek, "112'nin aranmadığı gibi yaklaşık 200 metre mesafede bulunan hastaneye de götürülmedim. Sabaha kadar alıkonuldum. Bu eylem ilk yardım için değil, cinsel saldırı suçunu gizlemek için yapılmıştır. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Sanık Durmaz ve Ç.B.'nin beyanlarını dinleyen mahkeme, Durmak hakkında 'yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. - ANKARA

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