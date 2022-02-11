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Van merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Van merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Van merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

VAN (İHA) - Van merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan ilimiz merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılmış, 2'si kamu personeli olmak üzere 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

(Yunus Tuğrul/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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