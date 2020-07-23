Son dakika haberleri... Vali Yardımcısı Ayhan Akpay'a veda yemeği
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Son dakika haberleri... Vali Yardımcısı Ayhan Akpay'a veda yemeği

Bir son dakika haberine göre 2017 yılından bu yana Adıyaman Vali Yardımcılığı görevini yürütmekte iken Cumhurbaşkanlığının 14 Temmuz 2020 tarih ve 2020/362 sayılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Çorum'un Osmancık ilçesine kaymakam olarak atanan Vali Yardımcısı Ayhan Akpay onuruna veda yemeği düzenlendi.

Son dakika haberleri... Vali Yardımcısı Ayhan Akpay'a veda yemeği
23.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:47

2017 yılından bu yana Adıyaman Vali Yardımcılığı görevini yürütmekte iken Cumhurbaşkanlığının 14 Temmuz 2020 tarih ve 2020/362 sayılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Çorum'un Osmancık ilçesine kaymakam olarak atanan Vali Yardımcısı Ayhan Akpay onuruna veda yemeği düzenlendi.

Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde düzenlenen veda yemeğine Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu, İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Yargıtay Üyesi Aytekin Sakarya, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay ve Bedir Deveci, kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık katıldı.

Vali Yardımcısı Ayhan Akpay'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, "Üç buçuk yıldır Adıyaman'da görev yapan Vali Yardımcımız Ayhan Akpay, Cumhurbaşkanlığımızın Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Çorum'un Osmancık ilçesi kaymakamlığına atanmıştır. Önemli olan baki kalan bu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir süre birlikte çalıştığımız Ayhan beye bundan sonraki yaşamında ve yeni görev yerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Samimi bir ortamda geçen veda yemeğinde tayini çıkan Vali Yardımcısı Ayhan Akpay'a ve Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ'a günün anısına Vali Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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