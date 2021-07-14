Son dakika haberleri... Vali Erol: "Şehit ve gazilerimize minnettarız"
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Son dakika haberleri... Vali Erol: "Şehit ve gazilerimize minnettarız"

Son dakika haberleri... Vali Erol: 'Şehit ve gazilerimize minnettarız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Yalova Valisi Muhammer Erol, Altınova ilçesinde bulunan şehit aileleri ile gazi ziyaretinde bulundu.

Yalova Valisi Muhammer Erol, Altınova ilçesinde bulunan şehit aileleri ile gazi ziyaretinde bulundu.

Yalova Valisi Muhammer Erol beraberinde; Altınova İlçe Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arif Laçin, Altınova İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Burak Kılıç, Altınova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ufuk Kocatepe ile Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Yalova Başkanı Özcan İla ile birlikte Şehit Alim Akyel'in Ailesi, Şehit Muhammet Karaosmanoğlu'nun Ailesi ve Vazife Malulü Sedat Aksakallı'yı ziyaret etti. Vali Erol ziyaretlerde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin birliğini hain emelleri ile bozmak isteyenler tarihin hiçbir döneminde bu emellerine ulaşamamışlar ve bugün de ulaşamayacaklardır. Bu güzel vatana duydukları sevgiyi, canlarıyla ve kanlarıyla taçlandıran aziz şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Milletimiz şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacaktır" dedi. - YALOVA

Son dakika haberleri... Vali Erol: 'Şehit ve gazilerimize minnettarız'
Son dakika haberleri... Vali Erol: 'Şehit ve gazilerimize minnettarız'
Son dakika haberleri... Vali Erol: 'Şehit ve gazilerimize minnettarız'
Son dakika haberleri... Vali Erol: 'Şehit ve gazilerimize minnettarız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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