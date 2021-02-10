Vali Bilmez: Van, koronavirüs risk haritasında en iyi 5 il arasında (2)

VAKA SAYISINDAKİ AZALMA, VANLILARI SEVİNDİRDİ

Van'da, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasındaki koronavirüs vaka yoğunluk haritasının özellikle son 2,5 ayda tedbirler ile kırmızıdan yeşile dönüşmesi, halkı da sevindirdi. Kentte esnaflık yapan Muzaffer Karlı, "Eylül ayında koronavirüs vaka sayısı Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi burada da yüksekti. Daha sonra kentte yapılan düğün, davet ve taziyeleri iptal ettiler. Vatandaşlar bu kurallara uydu. Herhangi bir sıkıntı yok. Van, şu an koronavirüs vaka sayısı en az olan iller arasında" dedi.

İshak Kara ise "Son dönemde Türkiye'nin en iyi illeri arasında bulunmamız bizleri sevindirdi. Yalnız unutmamamız gereken bir durum var. Maske, mesafeye uyumamız gerekiyor. Hala pandemi bitmiş değil. Rehavete kapılmamamız lazım. Kurallara uyarsak inşallah bu pandemi en yakın zamanda bitecek. Biz de esnaf ve Van halkı olarak bu işten kurtulacağız" diye konuştu.

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Haber: Behçet DALMAZ/ VAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ