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Son dakika haberleri... Uyuşturucuya çevik destekli operasyon

Son dakika haberleri... Uyuşturucuya çevik destekli operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı nefes kesen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı nefes kesen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet destekli yapılan operasyonda uyuşturucu satıcılarının ikametlerine şok baskın düzenlendi. K-9 narkotik köpeklerinin de kullanıldığı gece operasyonunda, satışa hazır yüklü miktarda kimyasal uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler C.A. (30), Ş.T. (35), M.Ü. (41) ve H.Ö. (43) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. - BURSA

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