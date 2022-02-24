Üsküdar'da Marmara Üniversitesi'nde yangın paniği

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yangın çıktı. Üniversite öğrencilerinin yangın nedeniyle panik içerisinde fakülteyi boşalttıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay, Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı Güzel Sanatlar Fakültesinin bodrum katındaki elektrik panolarında yangın çıktı. Okulu saran yoğun dumanı gören üniversite öğrencileri panikle fakülteyi boşalttı. Yangını görenler polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle elektrik panosunda başlayan yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

"BİR GÖREVLİ YANGIN OLDUĞUNU SÖYLEDİ, NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Üniversite öğrencilerinden Zeynep Su Nailoğlu, "Kantinde oturuyorduk. Yukardan bir görevli yangın olduğunu söyledi. Ne olduğunu anlamadık. Camlardan dumanları gördük. Bir panikle aşağı indik. Eşyalarımız da yukarıda kaldı" dedi.

(Aykut Zor - Metin Başar - Sevgi Canpolat/İHA)