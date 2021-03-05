25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu
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25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu

05.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:42

İstanbul Üsküdar'daki bir sokakta, 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni bulundu. Kanlar içinde bulunan öğretmenin evinin balkonundan atlayarak intihar ettiği düşünülürken, konuyla ilgili ifade veren bir arkadaşı, "Psikolojisi bozuktu, ilaç kullanıyordu" dedi.

Otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki Seniye Ayça Kara, sabah saatlerinde yaşadığı Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın önünde kanlar içinde bulundu. Kara'nın buradaki binanın dördüncü katında kız arkadaşıyla birlikte kaldığı öğrenilirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada yakında bulunan özel bir hastanede çalışan doktor genç kadına hemen müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tarafından yapılan incelemede Seniye Ayça Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

25 yaşında öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Polis ekipleri olay yerini şeritle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de genç kadının yaşadığı dairenin balkonunda inceleme yaptı. Genç kadının cenazesi polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ev arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlk inceleme sonrası genç öğretmenin balkondan atlayarak intihar ettiği kaydedildi. Seniye Ayça Kara'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

25 yaşında öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu

"PSİKOLOJİSİ ÇOK BOZUKTU"

Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşı Leyla Sucu, "Benim kız arkadaşımla beraber oturuyordu. Bir ay oldu. İki arkadaş kalıyordu. Kendisi özel bir okulda otistik öğrencilere eğitim veriyordu. Engelli çocuklarımıza eğitim verdiğini söylemişti. Psikolojisi çok bozuktu zaten, ilaç kullanıyordu" diye konuştu.

25 yaşında öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ŞEVVAL: Allah rahmet eylesin..
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