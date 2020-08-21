Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu Gaziantepli ünlü iş adamı Ahmet Şireci'ye ait olduğu iddia edilen villada yabancı uyruklu bir kadın ölü olarak bulundu. Adli Tıp'a kaldırılan kadının intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopside belli olacak.

Gaziantep'in önde gelen iş adamlarından Ahmet Şireci'ye ait lüks villadaNepal uyruklu Monna Rai isimli kadın ölü bulundu. Ölü bulunan kadının intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gitti yapılacak araştırma ile netleşecek.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi erikçe bölgesinde bulunan Çamlıbel villarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'in önde gelen iş adamlarından olan Ahmet Şireci'ye ait lüks villada Nepal uyruklu olduğu tespit edilen Monna Rai isimli bir kadın ölü olarak bulundu. Ölen kadının cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Kaynak: İHA