Son dakika haberleri... 'Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne 22 ülkeden katılım olacak

MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne 22 ülkeden katılım sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığının destekleriyle bu yıl 5-6 Ekim'de 3'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS) Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. 2 gün sürecek zirvede görüşülecek konuları MÜSİAD Ankara Başkanı Fehmi Yıldız ve başkan yardımcıları düzenledikleri basın toplantısıyla duyurdu. Başkan Yılmaz, Türk savunma sanayisi adına çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını belirterek şöyle dedi: