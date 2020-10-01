Son dakika haberleri | Ulaş'ta Kovid-19 denetimi

Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Sami Dikme, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, SYDV ve ilçe sağlık personeli, kolluk güçleri ve zabıtaların katılımıyla ilçe genelinde genel denetimler gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddeler, toplu ulaşım araçları ile lokanta, kahvehane ve berberler kontrol edildi.

Ekipler, vatandaşların Kovid-19 konusunda duyarlı olmalarını, tedbirlere destek vermelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban