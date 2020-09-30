Son dakika haberleri | Ulaş Belediye Başkanı İlbey, itfaiye personelini kabul etti
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Son dakika haberleri | Ulaş Belediye Başkanı İlbey, itfaiye personelini kabul etti

30.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:18
Son dakika haberleri | Ulaş Belediye Başkanı İlbey, itfaiye personelini kabul etti

Son dakika habere göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı Turan İlbey, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personelini makamında kabul etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı Turan İlbey, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personelini makamında kabul etti.

İtfaiye personellerinden Mustafa Çağlak, ziyarette İlbey'e çalışmalar konusunda bilgiler verdi.

İlbey de itfaiye personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, "Zor bir görevi ifa ediyorsunuz, bugüne kadar ilçe merkez ve köylerinde komşu ilçelerimizde çıkan yangınlarda ve trafik kazalarında kurtarma ekiplerine katılarak fedakar çalışmalarınız oluyor. Mesai saati mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz." diye konuştu.

İlbey, personelin İtfaiye Haftası'nı kutladı ve çiçek takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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