Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Yardımcısı Sergey Shefir'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. 10 adet kurşun araca isabet ederken, Shefir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Yardımcısı Sergey Shefir'in aracına başkent Kiev yakınlarındaki Lesnyky köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
10 KURŞUN İSABET ETTİ
Shefir'in yara almadığı ve 10 adet kurşunun araca isabet ettiği olayda Shefir'in şoförü yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırganlar aranıyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ukrayna İçişleri Bakanlığı olayı doğrularken, saldırıyla alakalı soruşturma başlatıldığını ve saldırganların bulunması için özel ekiplerin görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlık, olayın yerel saatle 10:00'da meydana geldiğini belirtti.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri