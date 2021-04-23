Son dakika haberleri | Türkiye, Pakistan ve Afganistan yayınladığı ortak bildiride, Afganistan barış müzakerelerine hız kazandırmak üzere İstanbul'da üst düzey toplantı...

Bir son dakika haberine göre Türkiye, Pakistan ve Afganistan yayınladığı ortak bildiride, Afganistan barış müzakerelerine hız kazandırmak üzere İstanbul'da üst düzey toplantı düzenlenmesi için Türkiye, Katar ve BM'nin gösterdiği çaba takdir edildi.