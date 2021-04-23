Son dakika haberleri | Türkiye, Pakistan ve Afganistan yayınladığı ortak bildiride, Afganistan barış müzakerelerine hız kazandırmak üzere İstanbul'da üst düzey toplantı...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Türkiye, Pakistan ve Afganistan yayınladığı ortak bildiride, Afganistan barış müzakerelerine hız kazandırmak üzere İstanbul'da üst düzey toplantı...

Son dakika haberleri | Türkiye, Pakistan ve Afganistan yayınladığı ortak bildiride, Afganistan barış müzakerelerine hız kazandırmak üzere İstanbul'da üst düzey toplantı...
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Türkiye, Pakistan ve Afganistan yayınladığı ortak bildiride, Afganistan barış müzakerelerine hız kazandırmak üzere İstanbul'da üst düzey toplantı düzenlenmesi için Türkiye, Katar ve BM'nin gösterdiği çaba takdir edildi.

Türkiye, Pakistan ve Afganistan yayınladığı ortak bildiride, Afganistan barış müzakerelerine hız kazandırmak üzere İstanbul'da üst düzey toplantı düzenlenmesi için Türkiye, Katar ve BM'nin gösterdiği çaba takdir edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz
İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Serdar Ortaç Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Yılmaz Vural Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Türkiye, Pakistan ve Afganistan yayınladığı ortak bildiride, Afganistan barış müzakerelerine hız kazandırmak üzere İstanbul'da üst düzey toplantı... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:56:41. #1.14#

title