Son dakika haberleri... Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Gücük, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'ya güven mektubunu sundu
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Son dakika haberleri... Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Gücük, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'ya güven mektubunu sundu

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Gücük, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'ya güven mektubunu sundu
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Mattarella, bugün Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Gücük, Büyükelçilik Müsteşarı Elvan Hacıefendioğlu ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Alp Özdemir'i cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de kabul etti.

Büyükelçi Gücük, kabulde güven mektubunu Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sundu.

Kabulde bir süre baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Mattarella ve Büyükelçi Gücük daha sonra beraber fotoğraf çektirdi.

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Gücük, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'ya güven mektubunu sundu
Son dakika haberleri... Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Gücük, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'ya güven mektubunu sundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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