Türkiye'deki yangınların kül ve dumanları KKTC'ye ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'deki yangınların kül ve dumanları KKTC'ye ulaştı

Türkiye'deki yangınların kül ve dumanları KKTC'ye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'de çıkan yangınların kül ve dumanı KKTC'ye ulaştı.

Türkiye'de Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'de çıkan yangınların kül ve dumanı KKTC'ye ulaştı.

Antalya'nın Manavgat, Adana'nın Kozan, Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçeleri ile Osmaniye merkeze bağlı Dereobası ve Kadirli ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kül ve dumanı KKTC'de Girne'ye kadar ulaştı.

Gün boyu Girneye ince kül yağarken, gökyüzü dumanla kaplandı. Girne'de otopark işleten Mustafa Kanmaz aracının üzerindeki külleri göstererek, "Türkiye'de çıkan yangının külleri Kıbrıs'a geldi. Yangında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzgünüz" dedi. Mehmet Uzunca ise yaptığı açıklamada, "Bugün sokağa çıkınca biz de fark ettik, araçların üzerinde ve birçok yerde kül gördük. Zaten havadan da belli ediyor. Türkiye'mizde büyük bir yangını çıktı. Çıkan yangın için çok üzgünüz" diye konuştu.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda.
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (20)
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (20)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor'
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Prens Harry Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Fatih Terim Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'deki yangınların kül ve dumanları KKTC'ye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:11:51. #1.14#

title