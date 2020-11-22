Son dakika haberleri! Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti

22.11.2020 20:09 | Son Güncelleme: 22.11.2020 20:12
Son dakika haberleri! Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617'ye ulaştı. Hasta sayısı 446 bin 822, vefat sayısı 12 bin 358, ağır hasta sayısı 4 bin 217, aktif hasta sayısı 59 bin 827 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.?

"Kurallara sıkı sıkıya uymalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: El temizliği, maske ve mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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