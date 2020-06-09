Son dakika haberleri... Türk Ulaşım Sen'den Bölge Müdürü Miçillioğlu'na ziyaret
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Son dakika haberleri... Türk Ulaşım Sen'den Bölge Müdürü Miçillioğlu'na ziyaret

Son dakika haberine göre Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Başkanı Baler FFidan ve şube yöneticileri, Ulaştırma 7. Bölge Müdürü M. Seyit Miçillioğlu'nu ziyaret etti.

Son dakika haberleri... Türk Ulaşım Sen'den Bölge Müdürü Miçillioğlu'na ziyaret
09.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:27

Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Başkanı Baler FFidan ve şube yöneticileri, Ulaştırma 7. Bölge Müdürü M. Seyit Miçillioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Fidan ile beraberindeki sendika yöneticileri, yerine taşınan Ulaştırma 7. Bölge Müdürlüğüne giderek Bölge Müdürü M. Seyit Miçillioğlu'nu mamamında ziyaret etti. Kurum personeli ile görüşen Fidan ve beraberindekiler, kurumun yeni yerinin hayırlı olmasını diledi. Çalışmalar hakkında istişare ve görüş alış verişinde bulunan Fidan,"Bu güzel hizmet binasının ilimize, çalışanlara ve Kurumumuza kazandırmak için büyük emek sarf ettiniz. Bu mücadeleniz ve başarılı çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Miçillioğlu ise, "Daha önce şehir merkezinde fiziki alanları çok kullanışlı olmayan bir ortamda çalışan UBAK 7.Bölge çalışanlarını kurumumuza yakışır bir yere taşımanın onurunu yaşıyoruz. Bakanlığımıza böyle bir hizmet binası kazandırmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Yeni hizmet binamıza taşınmamızda emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüşmenin ardından Fidan ve beraberindekiler yeni hizmet binasını gezerek, çalışanlarla sohbet etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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