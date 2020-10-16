Son dakika haberleri: Turgutlu'da 'sahte içki' operasyonunda 2 ton şarap ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Turgutlu'da 'sahte içki' operasyonunda 2 ton şarap ele geçirildi

16.10.2020 00:35 | Son Güncelleme: 16.10.2020 00:39
Son dakika haberleri: Turgutlu'da 'sahte içki' operasyonunda 2 ton şarap ele geçirildi

Son dakika habere göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerince sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerince sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde ilçe genelinde sahte içki üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, çiftlik evinde arama yaptı. Aramada, çiftlik evinde samanların arasına gizlenmiş şekilde 2 ton sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Ekipler ayrıca, 3 farklı iş yerinde arama yaptı. Bu aramalarda da 35,5 litre sahte şarap, 15 litre sahte rakı, 3 adet sahte bandrollü rakı, 2 adet bandrolsüz viski, bir miktar etil alkol ve 480 adet kıyılmış tütün sarılı makaron ele geçirildi.


Son dakika haberleri: Turgutlu'da 'sahte içki' operasyonunda 2 ton şarap ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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